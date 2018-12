Tricktyve snørede 81-årig på parkeringsplads

Nyborg: En 81-årig mand fra Nyborg stod ved sin bil på parkeringspladsen ved Rema 1000 på Frisengårdsvej og skulle lige til at køre, da han fredag formiddag blev antastet af en mand og en kvinde.

De talte et sprog, han ikke kendte, men han forstod dog, at de ønskede at veksle penge.

Han tog derfor imod en 50 kroner-seddel til mønter og gav dem tilbage i mønter. Tilsyneladende lykkedes det også parret at fiske mandens dankort op og stjæle det.

Efterfølgende blev den 81-årige nemlig ringet op af sit pengeinstitut, der kunne fortælle, at der var hævet 19.000 kroner på kontoen. Selv havde den forurettede intet set eller bemærket.

Tricktyvene har angiveligt afluret koden, da han handlende i Rema 1000, fremgår det af politiets døgnrapport.

Her kan man også læse et udførligt signalement af tyvene, der begge har et østeuropæisk udseende. Kvinden beskrives desuden som 40-45 år, 160-165 centimeter høj, spinkel af bygning, brun hud og sort, langt hår.

Hun var iført sort, halvlang vinterjakke og sorte bukser.

Manden har cirka samme alder, men er noget højere, nemlig mellem 185 og 190 centimeter, og så er han mere fedladen af kropsbygning. Hans hudfarve er brun, håret gråt. Desuden var han ubarberet og bar en mørkebrun, kort jakke på gerningstidspunktet.