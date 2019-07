Tricktyve på spil i taskebutik

Nyborg: - Hvad er det næste - at det går ud over fru Hansen på 92 år? Det ville virkelig være synd.

Butiksassistent Jenni Rasmussen er stadig en smule oprevet, da Fyens Stiftstidende mandag eftermiddag lægger vejen forbi Baggi i Vægtergade. Få timer forinden var det lykkedes to personer, en mand og en kvinde, at slippe derfra med butikkens telefon, en Iphone.

Klokken var cirka 11, da tricktyvene kom ind i butikken og gav sig til at studere varerne. På det tidspunkt var Jenni Rasmussen i fuld gang med at ekspedere en anden kunde, men ud af øjenkrogen kunne hun se, hvordan kvinden først gik hen til rygsækkene for siden at vise interesse for toilettaskerne.

- På et tidspunkt spørger jeg dem, om jeg kan hjælpe med noget, men de ryster bare på hovedet, forklarer hun om parret, der beskrives som østeuropæere af udseende.

Ingen af dem talte danske eller engelsk, kun gebrokken tysk. Da butiksassistenten faldt i snak med en anden kunde, opdagede hun pludselig, at kvinden var gået om bag ved kassen.

- Jeg siger straks, at der har de ikke noget at gøre, hvorefter de forlader forretningen. Men forinden må hun have nået at tage mobiltelefonen, fortæller Jenni Rasmussen, der har meldt sagen til politiet.

Hun aktiverede også de handlendes "banankæde", der skal advare andre butikker om, at der er tricktyve på spil. Bananen viste sig dog at være fuld af pletter. I hvert fald nåede beskeden ikke hele vejen rundt, konstaterer hun.

Manden beskrives som 40-45 år med mørkt hår og skægstubbe. Han var iført bluse, cowboybukser samt kondisko. Kvinden var lidt yngre, 30-35 år. Hun bar en trøje og oven på den en dynevest.

Parret forlod butikken til fods og bevægede sig i retning mod KinoVino, altså væk fra gågaden.