Tredje udslip med fæl stank på få uger

Nyborg: Mandag eftermiddag ved 13.30-tiden begyndte en fæl lugt af bej igen at brede sig fra Koppers i Nyborg.

Det er tredje gang på få uger, at der er udslip i forbindelse med arbejdet på eller ved tjærefabrikken på industrihavnen i Nyborg.

Denne gang gik det blandt andet ud over beboerne i Pilshusekvarteret, erfarer Fyens Stiftstidende. Ifølge miljø- og sikkerhedsansvarlig Dorte Riis Sørensen var der faktisk tale om flere på hinanden følgende udslip indenfor cirka en time mellem klokken 13.30 og klokken 14.30, hvoraf det længste udslip varede cirka et kvarter.

Lugtgenerne er angiveligt opstået, fordi afsugningen på et af tankskibene ikke kunne følge med.

- Løsningen bestod i at skrue op for afsugningen og ned for lastehastigheden, så der er bedre balance i det, fortæller hun og tilføjer, at problemet kan opstå, når man skifter fra en tank til en anden.

- Som miljøchef og medarbejder på virksomheden er jeg ked af, at hændelserne sker. Det bør de ikke, og slet ikke med så kort mellemrum. Men det, der beroliger mig en lille smule er, at der er tale om forskellige hændelser. Det havde været en mere alvorlig problemstilling, hvis det var de samme ting, der gentager sig. For det er ikke sådan, at vi ikke har styr på processen. Der skal desværre meget til, før det kan lugtes, når man har med beg at gøre, konstaterer hun.