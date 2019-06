Tredje brand i haveforeninger på en måned

To gange med få ugers mellemrum har der været ild i det samme kolonihavehus i Helgetoften. Natten til onsdag var turen så kommet til et hus i haveforeningen Grejsdalen lige ved siden af. De mange episoder har skabt utryghed blandt beboerne, fortæller formand.

Nyborg: - Det brænder igen. Så er det ud!

Med de ord blev en beboer i Helgetoften vækket natten til onsdag.

Cirka klokken 04.44 blev der ringet til 112, fordi der var udbrudt brand i et kolonihavehus i haveforeningen Grejsdalen, som praktisk talt er vokset sammen med Helgetoften.

- Det er tredje gang på en måned, at det brænder herude, og du kan roligt skrive, at vi er ret irriterede over, at sådan noget kan ske. Det er sgu´ikke særlig trygt, fortæller beboeren, der ikke ønsker at få sit navn i avisen.

Præcis en måned forinden udbrød der brand i et kolonihavehus i Helgetoften et lille stenkast fra, hvor han bor. Det var også ham, der i sin tid opdagede branden og slog alarm.

I weekenden var der brand igen, ovenikøbet i det samme kolonihavehus. Og med branden natten til onsdag er man altså oppe på tre tilfælde i alt. Ifølge politiet har man ikke umiddelbart fundet nogen brandårsag.

Selv er beboeren i Helgetoften dog overbevist om, at branden er påsat, og det gælder i øvrigt også for de to andre brande.

Samme konklusion er formanden for Helgetoften, Jan Jensen, fristet til at drage på baggrund af de mange episoder. I to af tilfældene har ejeren ikke været hjemme.

Den ene gang måtte han selv som formand ringe til vedkommende for at overbringe den dårlige nyhed.

- Det blev hun selvfølgelig rigtig ked af, og hun overvejer nu, om hun har lyst til at blive boende. Men det kan ikke være meningen, at man skal blive skræmt til at flytte fra en haveforening, bemærker han.