Tre kritikpunkter fra de handlendes forening

3)

Det tredje og sidste kritikpunkt følger direkte af punkt nummer to, nemlig at der er brug for en samlet plan for byens detailhandel. Bliver politikerne enige om at give grønt lys til et nyt butikscenter på Lynfrosten, vil private investorer ifølge foreningen med stor energi fremme færdiggørelsen. Men når det handler om den historiske bymidte, må der kommunale investeringer til, mener de butiksdrivende. De lægger op til, at en samlet plan for detailhandlen blandt andet skal forholde sig til parkeringsmuligheder, opholdsarealer, toiletforhold og skiltning.