Dronning Margrethe har ofte besøgt Nyborg i både officielle og mere private ærinder. Et kig i de kongelige arkiver afslører, at det er hele 69 år siden, det første officielle besøg fandt sted. Det var i 1950, hvor kong Frederik og dronning Ingrid besøgte slottet. Og de havde deres tre små prinsesser med på turen til Nyborg. Her har vi samlet tre andre klip fra de kongelige arkiver med dronningen i Nyborg.