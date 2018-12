Tre indbrud på stribe

Nyborg: Indbrudstyvene er langt fra gået på juleferie, desværre. Fredag gik det blandt ud over beboerne i et hus på Rådyrvænget i Nyborg. Her har en ukendt gerningsmand brudt et vindue til stuen op og er kravlet ind. Hele huset er gennemrodet, og tyven er stukket af med fodtøj. Derudover er der ikke noget overblik over forsvundne genstande.

Samme dag har en eller flere personer skaffet sig adgang til en aflåst garage eller et udhus på Dampskibsmolen i Nyborg. Væk er en sort motorcykel af mærket Suzuki med registreringsnummer BA67721. Der er tale om en årgang 2016, fremgår det af politiets døgnrapport, hvor man også kan læse om et indbrud i en lejlighed i Egeparken begået i perioden mellem den 4. og den 8. december.

Med sig har tyven taget en hvid, bærbar computer af mærket HP samt diverse smykker.