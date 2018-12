Tre indbrud på stribe i Ørbæk

Ørbæk: En eller flere indbrudstyve sikrede sig kul i julesokken, da der i fredags var ikke mindre end tre nærliggende indbrud i Ørbæk.

Det ene indbrud fandt sted på Buen. Tyvene brød et soveværelsesvindue op med et koben. Fra soveværelset blev der stjålet en lille, grøn pengekasse med kontanter og nogle smykker, der lå i en skuffe.

På Krohaven, som ligger tæt på Buen, fandt to indbrud sted. Ved det ene var et vindue igen brudt op med et koben, og der var spor efter gerningsmanden i stuen og i køkkenet. Her blev der stjålet mønter.

Ved det andet indbrud på Krohaven var der brudt et vindue op, men her var der ikke stjålet noget.

Ifølge Politiets døgnrapport fandt det sidstnævnte indbrud sted ved midnat natten til fredag, hvor de to andre fandt sted mellem fredag middag og aften, så det er uvist, om indbruddene er forbundne.