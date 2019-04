Tre gange grønt lys til havneprojekter

Et samlet byråd har godkendt at bruge yderligere 10,8 millioner kroner på et opvarmet multibassin, som bliver langt dyrere end først antaget. Samtidig har politikerne frigivet penge til rådgivning i forbindelse med en ny marina i Tømmergraven og til projektering af en ny pumpeløsning mellem voldgraven og havnebassinet.

1)

Det nye multibassin i Nyborg Marina var tiltænkt rollen som det helt store trækplaster i forhold til at skabe mere liv i lystbådehavnen. Og sådan kan det fortsat gå. Men på et møde forleden godkendte et samlet byråd på den ene side at afsætte yderligere 10,8 millioner kroner til det udendørs bassin med opvarmet vand og et tilhørende multihus ude i vandet. På den anden side har det været nødvendigt at skære en hæl og klippe en tå. Ud er blandt andet røget et motionsrum i multihuset og en flydebro. Forklaringen er, at projektet har vist sig at blive en hel del dyrere end først antaget. Den samlede pris har hidtil været opgivet til cirka 46,6 millioner kroner, hvoraf kommunens andel var 37 millioner kroner. Da man satte nye rådgivere fra OBH-gruppen på sagen, kom de tilbage med en ubehagelig overraskelse. Pludselig var regningen steget til 63,4 millioner kroner - en overskridelse på næsten 21 millioner kroner. Det er ikke kun projekt multibassin, som er blevet justeret i forhold til den store havneplan. En ny dækmole, der skulle sørge for roligt vand i lystbådehavnen, er således helt droppet.

2) Etablering af ny marina i Tømmergraven har egentlig ikke noget med den store havneplan at gøre. Når entreprenørerne alligevel går i gang i den modsatte ende af mariaen i løbet af foråret, hænger det sammen med en gammel aftale mellem DSB ejendomme og Nyborg Kommune. Byrådet afsatte godt otte millioner kroner til projektet i budgetaftalen for 2018, og der er indtil videre brugt lidt over en halv million kroner på forarbejdet. Som noget nyt har byrådet frigivet 350.000 kroner til "bygherrerådgivning". I et skitseoplæg til projeket indgår et lille torv med en pavillon samt bevoksning. Sidstnævnte går under betegnelsen "Den grønne lund".