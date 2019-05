Tre anbefalinger til Nyborgs kulturarv

Kulturarvsmasterplan anbefaler blandt andet en markering af "Kongeruten", nye regler for husene i bymidten og respekt for Nyborgs historie som trafikknudepunkt

Her er tre eksempler.

Ud over se tilbage til Danehoffernes tid, kigger kulturarvsmasterplanen også 50 år frem med en række anbefalinger, som - hvis de bliver fulgt - tydeliggør det, planen beskriver karakteriserer som Nyborgs unikke kulturarv.

Planen er en blanding af historieskrivning og anbefalinger af vejen frem til målet om at gøre Nyborg værdig til optagelse på UNESCO's liste med verdensarv.

"Kulturarvsmasterplanen - for Nyborg og kongernes Østfyn" har mange forslag til, hvordan byens kulturværdier bedst bevares og bringes ind i fremtiden.

1. Slotsgade og voldgaderne

Slotsgades karakter af kanalgade bør plejes og forstærkes, for eksempel gennem en flot udformning af kanalkanten som en promenade.

En bevaring af de historiske huse og facader langs Slotsgade er af essentiel betydning.

Det er også vigtigt at bevare husrækkerne i de gamle voldgader i den indre by - som for eksempel i Østervoldgade og Vestervoldgade.

Målsætningen skal over alt være, at husene i det gamle Nyborg så vidt muligt fremstår i deres originale udformning.

Det er blandt andet vigtigt, at den ældre del af bebyggelsen - fra før cirka 1890 - fremstår med ensartet facademaling i lyse pastelfarver med nuancer af hvid, gul, lys rød eller lys blå.