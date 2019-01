Travlt år for beredskabet på Østfyn

I midten af februar nøjedes man ikke med at sende slukningsmandskab fra Falck i Nyborg, da der opstod en brand på en byens største virksomheder, Fortum. Også det frivillige beredskab blev alarmeret, og dermed deltog helt op mod 35 personer i slukningsarbejdet. Branden var opstået i noget kemisk affald og en overgang var man nervøse for, at røgen var giftig.

Østfyn: Året var ikke engang et døgn gammelt, før Beredskab Fyn måtte i aktion for første gang i 2018, da der nytårsdag opstod en kraftig røgudvikling i en etageejendom i Nørrevoldgade, Nyborg. Det viste sig, at røgen var opstået, fordi en eller anden havde forsøgt at slukke en smøg i en blomsterkasse fyldt med spagnum.

Heldigt var det også, at en familie på Gl. Vindingevej havde installeret op til flere brandalarmer i et stråtækt hus, som kort før jul brændte ned. Familien bestående af far, mor og tre børn nåede med nød og næppe at slippe ud, inden det var for sent.

I slutningen af juli tog brandvæsnet og beredskabet ingen chancer, da der udbrød brand i et hobbylandbrug ved Fynsvej lidt udenfor Nyborg. Med hjælp fra Sjælland og Jylland lykkedes det at begrænse branden, som opstod i en lade og formentlig skyldtes en fejl på en halmballartansportør. I laden var der nyhøstet halm, men heldigvis ingen dyr.

Ikke bare det rene gas

En opgørelse, som Beredskab Fyn har foretaget for Fyens Stiftstidende, viser, at beredskabet måtte rykke ud til syv brande i etageejendomme, en bygningsbrand i en garage, to gårdbrande, en brand i en industribygning og en brand i en institution samt to brande i et kolonihavehus og 11 tilfælde af brand i en villa eller et rækkehus.

Dertil kommer - blandt meget andet - 11 tilfælde, hvor en eller flere personer har været fastklemt i en bil, en bus eller en lastbil, ligesom der har været 23 forureningssager, fem drukneulykker og to tilfælde af personpåkørsel med tog.

Listen over indsatser i 2018 indeholder også fire tilfælde af ledningsbrud på gasledninger. Et af dem fandt sted i Vindinge/Rosilde i slutningen af september, hvor 20 ansatte fra Odense Kommunes børne- og ungerådgivning måtte evakueres.

De var samlet til temadag på en hjemmeadresse, da der opstod hul på en gasledning ikke langt derfra. Ingen kom dog noget til, og efter at have tilbragt cirka en time i passende afstand af huset, kunne de liste tilbage. På det tidspunkt havde de dog opgivet alt om at genoptage det faglige arbejde.