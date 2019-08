Tragisk baggrund: Mobberi førte til dødstrusler

Politibetjent fra Østfyn frifundet, selv om retten fandt det bevist, at han havde truet med at hente sin tjenestepistol og skyde faren til en elev på Refsvindinge Friskole.

Refsvindinge: Det var årelangt mobberi af sønnen, der fik en 42-årig politibetjent med bopæl på Østfyn til at true faren til en anden elev på Refsvindinge Friskole på livet. Det kom frem, da politibetjenten onsdag blev frifundet for en anklage for dødstrusler og tjenestemisbrug. - Min søn var blevet mobbet gennem flere år. Så skete der noget til en børnefødselsdag, der bragte minderne tilbage. Og så tog jeg kontakt til skolelederen på Refsvindinge Friskole, forklarede den 42-årige, da den tragiske baggrund for den højst usædvanlige sag blev oprullet - i øvrigt med nogle af den anklagede politibetjents nærmeste på tilhørerpladserne. Retten fandt det bevist, at den 42-årige i en telefonsamtale med skolelederen på Refsvindinge Friskole havde sagt, at "jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham og skyde ham med mit tjenestevåben". Men han blev frifundet, fordi truslen var en tanke, der blev luftet i et lukket forum og et stykke inde i en samtale. Derfor var truslen ifølge domsmandsretten "ikke egnet til at fremkalde frygt", sådan som det er formuleret i straffelovens paragraf 266 om trusler.

Straffeloven Den 42-årige politibetjent, der onsdag blev frifundet i retten i Svendborg, var tiltalt for overtrædelse af to paragraffer i straffeloven:Paragraf 266: "Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år".



Paragraf 155: "Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes".

Posttraumatisk stress Den 42-årige har arbejdet som politiassistent i 15 år. Da truslen mod faren til en anden elev i sønnens klasse blev fremsat i oktober sidste år, var han imidlertid sygemeldt med posttraumatisk stress. Og ifølge de politifolk, der et par dage senere afhørte ham på et hotel i Nyborg, forekom han at være "uligevægtig". Selv mente den 42-årige ikke, at han var vred eller uligevægtig under telefonsamtalen med skolelederen. - Jeg var snarere ked af det, forklarede han i retten. Han afviste blankt at have fremsat trusler, men havde i øvrigt svært ved at huske, hvad der blev sagt i telefonsamtalen. Det kunne skolelederen på Refsvindinge Friskole til gengæld. - Han var meget oprørt. Og jeg er helt sikker på, han sagde, at han fik vilde tanker om tage ned og skyde K. (faren til den anden elev, red.) med sit tjenestevåben, forklarede skolelederen. Skolelederen tog umiddelbart efter samtalen med den 42-årig kontakt til den daværende formand for Refsvindinge Friskoles bestyrelse. Og han bekræftede i retten, at skolelederen havde fortalt om den 42-åriges tanker om at skyde faren til den anden elev i klassen.

Usædvanlig og principiel Sagen mod den 42-årige er både usædvanlig og principiel. For der er tilsyneladende ikke fortilfælde, hvor en politibetjent er blevet tiltalt for at have truet andre på livet med sit tjenestevåben. Sagen er blevet efterforsket af den særlige politiklagemyndighed i Aarhus, der træder til i sager mod politifolk, der kommer under mistanke for at have begået lovovertrædelser. Statsadvokaturen i Viborg vil nu nøje studere dommens præmisser og i løbet af de næste 14 dage tage stilling til, om byrettens dom skal ankes. Den 42-årige politibetjent fra Østfyn, som modtog onsdagens frifindelse med stor lettelse og glædestårer, er fortsat sygemeldt. Han har, som det er praksis i sager, hvor der er rejst anklage mod politifolk, været suspenderet fra tjenesten siden den 5. juni i år.