Trafikuheld ved Føtex

Nyborg: Søndag eftermiddag klokken cirka 13.15 var to bilister involveret i et trafikuheld i krydset Vestergade/Frisengårdsvej ved Føtex i Nyborg. Der er ingen meldinger om alvorlig personskade. Til gengæld fik den ene bil et ordentligt tryk i forreste, venstre side.

Personen bag rattet i den ene bil kørte ad Vestergade mod nordvest med cirka 20 kilometer i timen, mens part 2 kørte ad Frisengårdsvej mod sydvest, ligeledes med cirka 20 kilometer i timen. Uheldet skete, da den første bil kørte frem mod rødt lys i krydset og ramte den anden bil med fronten.