Trafikalt: Havnegade er fortsat spærret efter højvande

Nyborg: Tirsdag aften forlød det, at afspærringen af Havnegade/Strandvejen i Nyborg formentlig ville vare frem til klokken 9 onsdag morgen. Men sidst på formiddagen onsdag havde beredskabet fortsat travlt med at pumpe vand fra vandgraven og over i havnebassinet.

Ifølge den vagthavende på stedet vil arbejdet fortsætte mindst et par timer endnu, det vil sige frem til først på eftermiddagen. Bilister er derfor stadig henvist til at køre ad Øster Voldgade, Nørre Voldgade og Skippergade.

Strandvejen, der er Nyborgs mest trafikerede vej, har været spærret af siden cirka klokken 20.15 tirsdag aften. På det tidspunkt var vandstandsstigningen relativt begrænset.

Den toppede cirka klokken 4 natten til onsdag, hvor der blev målt 126 centimeter over dagligt vande. Det er lidt mindre end ved højvandet for cirka en uge siden.