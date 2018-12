Trængsel uden alarm: Borgmestergården får nu brandalarmer

Over de seneste par år har Nyborg Kommune anvendt i alt 8,1 mio. kroner på at renovere den gamle købmandsgård, som har aner tilbage fra 1600-tallet. Og set i det lys bliver der nu rådet bod på det manglende anlæg til brandalarmering - et såkaldt ABA-anlæg.

Både-og anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget har frigivet 450.000 kroner, som er prisen for at installere et komplet anlæg af automatiske brandalarmer, der kun har en opgave: At alarmere i tilfælde af pludselig opstået brand.

Køb og opsætning af anlægget har været i udbud, og kommunen har valgt et anlæg til 379.000 kroner. Hertil kommer udgifter til at trække de nødvendige elkabler i bygningen - en opgave til 70.000 kroner.

- Hvert rum bliver installeret med et varslingssystem. Det bliver et både-og anlæg forstået på den måde, at det sikrer, at alle gæster både kan høre eller se alarmen. Lyden bliver 75 db og så bliver der blitz ved soklerne, så både svagtseende og hørehæmmede kan være med, siger Ib Abildtrup, Nyborg Kommune.