Touren til Nyborg: Campingplads kimes ned af cykelfans

Nyborg: Selv om der er over to år, til verdens største cykelcirkus rammer Fyn og Nyborg i juli 2021, har Nyborg Strand Camping allerede travlt med at skrive reservationer ind i kalenderen. Campingpladsen ligger ved Hjejlevej ud mod Knudshoved og dermed på selve opløbsstrækningen. Og det har cykelfans tilsyneladende allerede opdaget.

- Der er allerede helt vildt mange, der har ringet for at reservere en plads, når Tour de France kommer til byen, siger Tina Jensen, der ejer og driver campingpladsen.

- For at jeg kan styre det, er jeg nødt til at bede dem sende en mail. For vores reservationssystem rækker jo ikke så langt frem som til sommeren 2021, siger Tina Jensen.

Hun oplyser, at det foreløbig er danske cykelfans, der ringer for at plads til telt eller campingvogn lige ved siden af den korte rute fra broen til målstregen på Storebæltsvej.

Et forsigtigt skøn fra arrangørerne af verdens største cykelløb siger, at der kommer mindst 50.000 mennesker til Nyborg for at følge afslutningen af etapen fra Roskilde til Nyborg.

Det kan ikke undgå at skabe travlhed overalt i byen, og direktøren for Nyborgs største hotel, Nyborg Strand, glæder sig allerede.

- Jeg vil virkelig gerne opleve den dag her på hotellet, siger Poul Jacobsen, direktør på Hotel Nyborg Strand gennem mange år.

- Det bliver en folkefest, og prøv at tænke på, hvor mange millioner mennesker over hele verden, der vil følge løbet i tv. Det er helt fantastisk, at en lille by som Nyborg kan få noget så stort som Tour de France til byen, siger direktøren.

Poul Jacobsen vil derimod ikke sige noget om, hvorvidt hotellet på en eller anden måde kommer i spil i forbindelse med cykelløbet eller måske allerede har modtaget reservationer.

- Vi udtaler os aldrig om kundeforhold, så jeg kan ikke sige noget om eventuelle reservationer, siger Poul Jacobsen.

Poul Jacobsen og Nyborg Strand er ellers vant til at have cykelryttere som gæster. Karavanen fra Danmarks største cykelløb, Postnord Danmark Rundt, tager stort set hvert år ophold på Nyborg Strand, uanset om der køres på Fyn eller ej.

- Det er jo fordi, vi er store nok til at huse alle deltagere i Postnord Danmark Rundt. Men Tour de France er altså noget helt andet. Det er måske 100 gange større, siger Poul Jacobsen.

På nabohotellet, Hesselet, glæder hotelchefen sig også over, at Nyborg bliver målby i verdens største cykelløb.

- Det er helt fantastisk og dejligt for byen, men om det kommer til at påvirke vores forretning, ved jeg ikke. Vi er jo en løbende forretning, der hele tiden har noget i gang, og vi sidder ikke og venter på et arrangement som Tour de France, siger hotelchef Christina Petersson.