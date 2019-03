Tour-gæster finder også vej til byens øvrige hoteller

Nyborg: Nyborg Strand Camping og Hotel Sinatur Storebælt var langt fra ene om at blive kimet ned, da det i sidste uge stod klart, at Nyborg bliver vært for anden etape af Tour de France i 2021.

Tyrkisk basar-stemning

Hotel Nyborg Strand, ikke langt derfra, har derimod valgt at dele bookingerne op i tre grupper. I den første finder man Tour de France-organisationen, A.S.O., men det kan også dække over ryttere, som deltager i løbet.

Aftalen med A.S.O. er faldet på plads indenfor de seneste par dage, fortæller salgschef Claus Hansen. Han ønsker dog ikke at oplyse, præcis hvor mange reserveringer det drejer sig om.

Oven i skal lægges 100 værelser, som er tiltænkt private. De er næsten alle afsat - eller bliver det indenfor kort tid.

Derudover råder hotellet over en lang række værelser til brug for stedets mange erhvervskunder, og her mangler man endnu at få et overblik. Blandt andet fordi en række virksomhederne stadig er i fuld gang med at overveje, om værelserne skal tilbydes kunder, udvalgte medarbejdere eller en gruppe af samarbejdspartnere.

- Vi har afsat flere værelser til virksomhederne end til hr. og fru Danmark, fordi vi er et erhvervsorienteret hotel. Vi vil gerne give vores kunder og relationer mulighed for at opleve den puls, der er omkring et arrangement som Tour de France. Der vil givet vis også bo nogle af holdene her og kendisser, som man gerne vil have mulighed for at tale med eller give et klap på skulderen. Det bliver en slags tyrkisk basar, der skal emme af liv og glade dage. Og jeg er 100 procent sikker på, at vi nok skal få alt udsolgt. Det vil jeg lægge Hotel Nyborg Strands nøgler på disken for, forsikrer Claus Hansen.