Tour de France var på hemmelige visit i Nyborg

Tour de France-direktør Christian Prudhomme ankom til pressemødet i Nyborg på en cykel. Faktisk blev han og Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) bedt om at holde en pause på Monarch-tankstationen lidt udenfor byen, så de landsdækkende tv-stationer kunne stå klar til at filme det lille pressestunt. Ansatte i Tour de France-organisationen har tidligere aflagt besøg i Nyborg forud for offentliggørelsen. Foto: Kim Rune