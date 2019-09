Tour de France skal bringe Nyborg i gult

Tour de France i 2021 kan blive den helt perfekte affyringsrampe for Nyborg Kommunes nye cykelstrategi.

Nyborg: Tour de France-etapen, der i 2021 slutter på Storebæltsvej, kan blive den idéelle affyringsrampe for de ambitiøse planer om at gøre Nyborg til en landets førende cykelkommuner.

Det fastslår cykelstrategiplanen "Op på Jernhesten", som en arbejdsgruppe og Nyborg Kommunes erhvervs- og udviklingsudvalg har indstillet til vedtagelse i byrådet.

Strategiplanen skal få flere nyborgensere op på cyklen og fremme cykelturismen.

Og med Nyborgs status som målby for verdens største cykelløb er det, som arbejdsgruppen bag strategiplanen fastslår, "vigtigt før, under og efter Tour de France, at der er fokus på cykling. Tour de France 2021 vil således i høj grad løfte Nyborg som cykelby og cykelkommune".