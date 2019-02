Tour de France koster Nyborg 10 millioner kroner

Nyborg: 10 millioner skattekroner. Så meget har Nyborg Kommune indvilget i at lægge på bordet for at få verdens største cykelløb, Tour de France, til byen den 3. juli 2021.

Alligevel er det et enigt byråd, der står bag beslutningen om at bruge de mange, rare penge på arrangementet. Det sker ud fra argumentet om, at det er en enestående mulighed for at markedsføre Nyborg - både i Danmark og i udlandet.

- Tour de France bliver en unik mulighed for at fortælle historien om Nyborg, og Nyborg Slot, der efter planen står færdig netop omkring Tour de Francen, lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen i en pressemeddelelse.

Også borgmester Kenneth Muhs (V) er stærkt begejstret over udsigten til en etapeslutning på Storebæltsvej.

- Da vi fik forelagt muligheden om at få Nyborg som målby, var der ingen betænkningstid hos byrådet. Alle kunne se, at det er et tilbud, vi kun får en gang i historien. Og vi glæder os med stolthed over at kunne byde velkommen til det ikoniske berømte Tour de France, udtaler han.

Det samlede budget for Grand Départ Danmark Copenhagen er fastsat til 90 millioner kroner. Nyborgs bidrag finansieres via kommunens kassebeholdning.