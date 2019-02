Tour de France. Fantastisk for Nyborg, men ikke de lokales fortjeneste

For en gangs skyld er omdrejningspunktet ikke Odense, men Nyborg. Fantastisk. Det er en stor appelsin i Nyborgs turban på trods af, at de ansvarlige i Nyborg ikke har løftet en finger i forarbejdet for at få løbet til Nyborg.

Odense har i årevis arbejdet for at bringe løbet til Odense/Fyn, så det er desværre på ingen måde de lokale ansvarliges fortjeneste, at Nyborg er kommet i spil. Det var løbsdirektøren for Tour de France, der skar igennem og pegede på Nyborg, og sikke et held.

Vi har Kenneth Muhs, vi har en erhvervschef, vi har en turistchef, og vi har en formand for byens "vækstudvalg". Men ingen, INGEN af dem har løftet en finger i forarbejdet for at få "Turen" til Nyborg.

Som sædvanlig kører de ansvarlige passivt på frihjul. Under verdensmesterskabet i håndbold kunne man have "brandet" Nyborg, fordi håndboldspillet er opfundet i Nyborg, den mulighed forsømte man.

Da politiskolen var i spil, var Kenneth Muhs illoyal imod Nyborg, da han anbefalede Svendborg frem for Nyborg, hvor borgerne har valgt ham og betaler hans hyre.

De personer, der er ansvarlige for, Nyborg udvikling, demonstrerer inkompetence og sidder dysfunktionelt på hænderne. Det er dybt kritisabelt. Hvornår begynder de ansvarlige at løfte deres ansvar ved selvstændigt at tage initiativ til Nyborgs udvikling?