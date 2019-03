Næsten uden at løfte en finger fik Nyborg Kommune et tilbud, som man ganske enkelt ikke kunne sige nej til: Rollen som værtsby på anden etape af cykelløbet Tour de France i 2021. Det er så stort, at man næsten ikke kan rumme det i sin hjerne, lyder det fra kommunaldirektør Lars Svenningsen. I månedsvis bar han rundt på nyheden, som for alt i verden ikke måtte slippe ud, mens han også skulle forholde sig til udlændingesager og it-skandale.