Torben Lendager kalder ud på dansegulvet i Nyborg

Nyborg: Voksne mennesker skal have en chance for at komme ud og danse, mener man på Sinatur Hotel Storebælt Nyborg, som i samarbejde med MusicBooking.dk har gang i en række arrangementer.

Lørdag 6. april bliver det Torben Lendager & The Roosters, der spiller op til en dansevenlig aften.

Torben Lendager & Roosters er navnet på bandet med Danmarks ældste teenager i forgrunden. Torben Lendager vil mange - voksne - nok huske fra 1970'erne, hvor orkestret Walkers lavede det ene store hit efter det andet: "Little Kitty" og "Forever together" og "Fire" for bare at nævne et parstykker.Forsanger var Torben Lendager, som fik mange pigehjerter til at banke, og der blev ikke sparet på energien, når han optrådte.I dag har Lendager et fast samarbejde med Roosters som er garant for det musikalske lydtæppe med deres store musikalitet.

Repertoiret er sammensat af numre fra Walkers tiden, Torbens egen solokarriere og covernumre.