Togulykken markeres i Nyborg Kirke

Nyborg: Både den tirsdag den 8. januar og onsdag den 9. januar markerer Fyns Stift togulykken på Storebæltsbroen.

Begge dage er der "åben kirke" i Nyborg Vor Frue Kirke, hvor der bliver spillet stille musik, og man kan tænde et lys, lægge blomster, skrive i en bog, sidde på en bænk i stille eftertanke eller drikke en kop kaffe. Flere af kirkens præster er til stede, så der er også mulighed for at få en samtale, hvis der er brug for det, skriver Fyns Stift på sin hjemmeside. Kirken er åben tirsdag fra klokken 13 til 18 og onsdag fra 13 til 18.30.

Onsdag holdes desuden aftensang, hvor der bliver sunget salmer, læst tekster fra Bibelen, biskop Tine Lindhardt holder en kort prædiken, der bedes Fadervor og Velsignelsen lyses.

- Når livets skrøbelighed i et splitsekund kommer så alt for tæt på bliver vi rystede. Og her viser erfaringen, at det kan være godt at søge sammen, synge sammen og høre ord, man ikke kan sige sig selv. Det kan styrke og trøste, siger biskop Tine Lindhardt til stiftets hjemmeside.

Aftensangen er onsdag klokken 19.30, og arrangementerne er "for alle, der føler sig berørte af togulykken på Storebælt."

Togulykken på Storebæltsbroen fandt sted den om morgenen den 2. januar, hvor otte passagerer i lyntoget mod Sjælland mistede livet, da toget ramte noget gods, der faldt af et modkørende godstog.