Togtyv: Lommetyv snød sig til togpassagers pung

NYBORG: Fredag middag var to lommetyve på spil på Nyborg Station, hvor de igennem samarbejde snød sig til en togpassagers pung.

Omkring 12.30 fredag skulle en mand på toget ved stationen, da en af gerningsmændene spærrede for ham ved indgangen til toget. Imens der blev spærret, kom den anden gerningsmand og gik direkte ind i offeret.

Straks efter dette forlod de to gerningsmænd stedet. Herefter gik det op for manden, at hans pung manglede. Pungen var lavet af sort skind.

De to gerningsmænd har fået følgende beskrivelse:

Mand A: Østeuropæisk af udseende, 40-50 år, 190 cm, Kraftig af bygning, hudfarve: hvid, hårfarve: lys, hårlængde: kronraget. Han talte dansk med en accent og var iført en hvid skjorte.

Mand B: Østeuropæisk af udseende, 35-40 år, 170-175 cm, spinkel af bygning, hudfarve: hvid, hår: mellemlangt og krøllet. Han var iført en strikbluse med grå og hvide striber på tværs.