Tømrersjak har styr på slotsbjælker

Nyborg: De massive egetræsbjælker fra dengang, da middelalderen stadig var nutid, og renæssancen var på høje tid, er en central del af Nyborg Slot. Det er de otte tømrere fra firmaet Guldfeldt mere end bevidste om, ligesom opgaven med at bevare og restaurere det historiske tømmer i Kongefløjen er en kerneopgave i hverdagen.

Sjakket har siden marts viet arbejdet til en grundig restaurering af de gamle egetræsbjælker, som holder etagerne på plads på slottet. Fugt og råd har ødelagt en del af bjælkeenderne, og det råder tømrerne nu bod på.

- Vi har restaureret 17 egetræsbjælker indtil videre i den østlige ende af Kongefløjen, og vi er godt i gang med bjælkerne i den vestlige ende, fortæller tømrer Mathias Aagaard.

Sammen med kollegerne er han dedikeret til håndværket og arbejdet med at udskifte det dårlige træ med nye ender af egetræ, som monteres som en lang kile på oversiden. Operationen eller samlingen hedder i fagsproget, "Skråt hageblad med lås", og så er den ovenikøbet selvspændende.

- Enderne udskiftes med hårdt fransk egetræ. Mens enderne pakkes ind i norsk birkebark, som har ligget i vand i fire dage, før det kan benyttes. Det er en gammel metode, og den bedste til at undgå råd, forklarer byggeleder og tømrer Carsten Høgsbro.

Siden marts har sjakket været i gang med at restaurere.Der er tale om et særdeles kompliceret og til tider tungt tømrerarbejde, som skal udføres med stor præcision for, at samlingerne kan holde.

- Det er tung bjælkeender, som vejer 90 kilo pr meter, og nogle gange er over to meter i længden, fremhæver Carsten Høgsbro. Tømrerne på slottet har fremstillet en model i fuld skala, som nu kan ses i Formidlingspavillonen i Stendamsgade. Den er placeret, så selv om pavillonen er lukket for publikum, så kan det vanskelige tømrerarbejde ses udefra.