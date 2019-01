Tobias sad i smadret togvogn: - Jeg er meget chokeret

Nyborg: 27-årige Tobias Jung fra Odense sad i toget på vej mod Kastrup Lufthavn, hvor han skulle flyve på en arbejdsrelateret rejse til Island, da hans togvogn pludselig blev revet op.

- Jeg sad i højre side af den forreste vogn, som var den, der kolliderede. Jeg sad med ryggen mod kørselsretningen og lige pludselig var der noget, der bragede ind i toget og rev hele siden op i den forreste ende - det var i hvert fald et stort stykke af den ene sidevæg, der blev revet op. Jeg tænkte bare, hvad foregår der? Jeg prøvede at danne mig et overblik over situationen og se, om jeg kunne hjælpe nogen, siger Tobias Jung, da han kom ud fra det krisecenter i Nyborg Idrætspark, der er oprettet i forbindelse med togulykken.

Selvom Tobias Jung har talt med sygeplejesker fra Odense Universitetshospital inde på krisecenteret, er det ikke en oplevelse, han kommer sig over lige foreløbigt, fortæller han.

- Jeg er meget chokeret. Jeg har det ikke helt okay. Jeg skal nok tale med nogle flere om det, siger han, inden han bliver fulgt med ind i krisecenteret igen.

Pårørende til togpassagerer fra ulykken på Storebæltsbroen kan ringe på 9697 0000 for at få nærmere oplysninger om deres pårørende. Man skal ikke ringe til Odense Universitetshospital, oplyser Fyns Politi på Twitter.