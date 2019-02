Frørup: Beboerne i et hus på Frørupvej i Frørup måtte torsdag middag køres i ambulance til OUH til observation for røgforgiftning.

En person var ved at svejse en ny bundplade på en bil på ejendommen, da ilden brød ud. Branden var slukket, da politiet senere ankom til Frørup, men det var altså nødvendigt at køre beboerne på sygehuset. Ifølge den offentlige døgnrapport udbrød branden klokken kvart over 12 torsdag middag.