To lettere kvæstet efter sammenstød på landevej

Nyborg/hjulby: Det så alvorligt ud, og det var det sådan set også, efter et trafikuheld på Odensevej lidt udenfor Nyborg torsdag morgen ved 9-tiden.

To personer, en 20-årig kvinde og en 45-årig mand, blev efterfølgende hentet af en ambulance og kørt til skadestuen i Svendborg.

Begge var lettere kvæstet, men der var ikke tale om alvorlig personskade, oplyser politiassistent Michael Stie fra Fyns Politi.

Selv fik han travlt med at dirigere trafikken, efter at der klokken 9.35 blev åbnet før kørsel i det ene spor, alt imens beredskabet fejrede glasskår og indsamlede motorolie, der dryppede ned på vejbanen

Uheldet skete ifølge Michael Stie, da den kvindelige bilist - helt efter forskrifterne - ville tage farten af for at overhale en lastbil med anhænger, der holdt parkeret i vejsiden med fronten mod kørselsretningen.

Hun nåede også at påbegynde overhalingen, da hun blev ramt bagfra af en varebil.

- Først "potter" han til hende, så personbilen bliver skubbet længere ud på vejen og begynder at snurre rundt. Og øjeblikket efter kører manden i varebilen så frontalt ind i lastbilen, der holder stille. Han fortæller selv, at han ikke var opmærksom og derfor ikke nåede at bremse. Samtidig skønner vi, at han måske kørte lidt for stærkt, siger politiassistenten.

Af samme grund vil han ikke afvise, at der kan komme et retsligt efterspil for den 45-årige. Torsdag middag manglede politiet dog fortsat at gennemføre en mere grundig afhøring af de involverede parter og af eventuelle vidner til uheldet.

Ved middagstid torsdag var der igen åbnet for trafik på strækningen i begge retninger. Tilbage stod kun personbilen, en Nissan Miera, der på næsten mirakuløs vis undgik en kollision med lastbilen, men som ikke desto mindre har fået et ordentligt tryg i bagenden.