To indbrud - intet stjålet

Ørbæk/Nyborg: Når husejerne tager på ferie, tager indbrudstyvene på arbejde. Men de seneste to tilfælde af indbrud i private hjem på Østfyn, som er noteret i politiets døgnrapport, har dog begge haft det samme resultat: Intet stjålet.

Det ene tilfælde stammer fra Svendborgvej i Ørbæk, hvor ukendte gerningsmænd er brudt ind i huset via en have- eller terassedør. I det andet tilfælde, som er fra Harevænget i Nyborg, har tyven skaffet sig adgang gennem et vindue. Begge indbrud er anmeldt i løbet af de seneste par dage.

På Svendborgvej i Ørbæk kan indbruddet dog være sket helt tilbage til den 15. juli om aftenen og frem til mandag eftermiddag i denne uge.