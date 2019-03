To indbrud fredag

Nyborg: Inden for tidsrummet fredag middag og hen til midt på aftenen er der begået indbrud på to adresser med to kilometers afstand i Nyborg. På Grævlingevænget havde nogen brugt køkkenvinduet op og var rendt med kontanter og smykker, inden beboerne kom hjem klokken 21.18. På Tulipanvej var huset gennemrodet, efter at uvelkomne gæster havde brugt et koben til at bryde ind. Vedkommende havde taget designstole og designerfigurer med sig, inden stedet var forladt. Indbrudet blev anmeldt til Odense Politi klokken 22.35.