To dage med indbrud, hærværk og påsat brand ved Nyborg Voldspil

Nyborg: Værktøj til en værdi af flere tusind kroner blev mandag aften stjålet fra Nyborg Voldspil. Der blev også tændt ild i noget papir, som lå op ad orkesterhuset, fortæller formanden for voldspillet, Jesper Bech Madsen, i en pressemeddelelse.

Det er anden dag i træk, voldspillet har været udsat for hærværk, for søndag gik det ifølge formanden blandt andet ud over et stillads, som blev væltet ned fra scenen.

Mandag brød nogen ind i en container, hvor der lå værktøj og teknisk udstyr, og døren til orkesterhuset blev også brudt op. Efterfølgende var der blevet sat ild i nogle papirruller, som lå op ad døren til orkesterhuset.

Ifølge Jesper Bech Madsen kom fire af voldspillets skuespillere forbi scenen klokken 21.45 og opdagede, at der kom røg fra kulisserne. De ledte efter brandslukkerne, men fandt dem tømt for pulver på scenen. Derfor måtte de hente vand for at kunne slukke ilden ved orkesterhuset.

Fyns Politi har været på stedet for at lede efter spor. Der er umiddelbart ingen vidner til hærværket, så hvis nogen har set eller hørt noget ved voldspillet i området ved Møllebakken og Kronprinsens Bastion mandag aften før klokken 21.45, vil politiet gerne høre om det på telefon 114.