To år med borgerrådgiver: Tilfredshed med borgernes hjælpende hånd

Borgerne i Nyborg Kommune har haft glæde af en borgerrådgiver de sidste to år. 256 henvendelser er der kommet ind på den tid. Fra politisk side er man glad for ordningen, som derfor kommer til at fortsætte uændret.

Nyborg: For to år siden fik borgerne i Nyborg en person, de kan gå til, hvis de har brug for rådgivning til sagsbehandlinger i kommunen eller skal have hjælp til at udforme en klage. Borgerrådgiveren er ansat direkte under byrådet, og er derfor uafhængig af kommunens administration.

I den tid stillingen har eksisteret, er der kommet 256 henvendelser fra forskellige borgere, der havde brug for hjælp.

Borgmester Kenneth Muhs (V) er tilfreds med ordningen, som ifølge ham kommer både borgerne og kommunen til gode.

- Hvis borgerne har brug for at gå til en person, som ikke er en del af kommune-organisationen, så har de det. Det giver dem mulighed for at få en slags second opinion. Det giver også kommunen lejlighed til at få feedback i deres processer, og så kan de den vej igennem forbedre systemet, siger Kenneth Muhs.