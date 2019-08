Ørbæk: Efter nogle relativt stille dage i Nyborg Kommune, kom ejerne af to beboelser i Ørbæk torsdag aften hjem til synet af efterladenskaberne fra indbrud.

På Mejerivænget i Ørbæk var et vindue blevet opbrudt med noget, politiet mener kan have været en skruetrækker. Tyven var derefter kommet ind i huset, hvor det tyder på, at tyven har været det meste af lejligheden igennem efter værdigenstande. Blandt andet var skabe og skuffer blev åbnet, og ting i hele beboelsen var blevet flyttet rundt. Ejerne manglede stadig det fulde overblik over, hvad der manglede, men var sikre på, at der var blevet stjålet smykker.

Der er stor usikkerhed om, hvornår indbruddet har fundet sted. Indbruddet blev anmeldt omkring klokken 19 torsdag, men kunne være sket så tidligt som tirsdag klokken 18.

På Odensevej ligeledes i Ørbæk forsøgte en eller flere tyve at bryde gennem et køkkenvindue. De opgav dog og knuste derfor ruden for at komme ind.

Herefter har tyven bevæget sig rundt i det meste af boligen, men boligejerne har endnu ikke fået overblik over, hvad tyven er sluppet afsted med.

Tyveriet er sket indenfor ganske kort tid på et tidspunkt mellem klokken 16 og 17.45, inden ejerne kom hjem.