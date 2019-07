Tilsynsrapport vækker dyb forundring

- I Arbejdstilsynets optik så kan det, at en elev kommer ind fra en fodboldkamp i lettere ophidset tilstand og siger noget grimt til en lærer, være nok til, at man kan tale om psykisk vold. Sådan har vi nok ikke helt set på det, forklarer han.

Skolelederen peger selv på, at en del af forklaringen kan være, at man ser forskelligt på, hvad der udgør psykisk vold på en arbejdsplads.

- Grundlæggende er det fint, at der er opmærksomhed omkring de vilkår, lærerne arbejder under. Men ser man på den seneste 3-i-1 undersøgelse, der er foretaget på skolen, så bliver der blandt andet spurgt ind til, om lærerne oplever krænkelser på arbejdspladsen. Til det svarede 97 procent nej. Derfor har jeg haft en opfattelse af, at det psykiske arbejdsmiljø ikke var specielt betændt, siger han.

Anderledes ser han på indholdet af den seneste tilsynsrapport, der stiller skarpt på det psykiske arbejdsklima blandt de ansatte. På baggrund af en to timer lang snak med fem lærere konkluderer Arbejdstilsynet blandt andet, at der er hyppige tilfælde af psykisk vold, ligesom lærerne på månedlig basis udsættes for fysisk vold.

Skarpe nok?

Skolens arbejdsmiljørepræsentant, Henrik Kundrup Juul-Nielsen, ønsker ikke at udtale sig om tilsynets rapport eller om de udsagn, som hans kolleger er kommet med. Han lader dog forstå, at Danehofskolen efter hans mening ikke adskiller sig nævneværdigt, når det handler om psykisk eller fysisk vold mod lærerne.

Samme holdning finder man hos bestyrelsesformand Michael Bech Bendix.

- Det kommer bag på mig, hvis det viser sig, at Danehofskolen har større problemer i den retning end så mange andre skoler. Det er ikke min opfattelse, og nu er der kun tale om en foreløbig rapport. Men det giver selvfølgelig anledning til at overveje, om vores metoder til at opfange den slags er skarp nok. Samtidig bliver jeg nysgerrig på den fremgangsmåde, som Arbejdstilsynet har gjort brug af. Altså det med at sætte fem personer ind i rum og lade dem udtale sig på vegne af samtlige medarbejdere, siger han.

I et formelt høringssvar til tilsynet giver skolelederen også for udtryk for sin store forbløffelse overfor den del af rapporten, der handler om medarbejdernes mulighed for at få støtte og vejledning. Eller manglen på samme.

"Jeg finder det tankevækkende og alarmerende, at interviewgruppen i så høj grad angiver at være på bar bund", skriver Søren Kæstel i høringssvaret, hvor han blandt andet henviser til skolens voldspolitik vedtaget af medarbejderudvalget i 2018.

"På ovenstående baggrund vil jeg gentage min negative forbløffelse af det billede, som fremstilles i bilaget fra Arbejdstilsynets gruppeinterview, hvor medarbejderne fremstiller sig som rådvilde, overladt til sig selv, uden retningslinjer og uden adgang til hjælp eller dialog", bemærker han.