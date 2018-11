Til jorden med Strandvænget: Afsked med 30.000 tons beton

Nyborg: Det første håndgribelige varsel om, at den armerede beton ved Storebælt lever på lånt tid, er rullet ind i den nordlige del af Strandvænget. Her er et par medarbejdere fra nedbrydningsfirmaet P. Olesen i det østjyske i disse dage i færd med at rejse det gule sikkerhedshegn rundt om betonhusene med flade tage.

Skovhuse på Skaboeshusevej 128 er nemlig udset til vælte som det første i den kolossale nedrivningsopgave, der begynder inden længe og læner sig op af en fyldig saneringsrapport plus en lokalplan for nedrivningen.

- Byggepladshegnet ved nummer 128 er første etape. Så bevæger vi os sydpå. Det kan godt være, at næste etape så starter i modsatte hjørne af Strandvænget. Det er noget med at bytte lidt rundt på tidsplanen i forhold til at komme ind og ud, forklarer Peter Hedemann fra nedbrydningsfirmaet P. Olesen, som er ekspert i at smadre og knuse bygninger og siden sortere alt byggeaffaldet.

Strandvænget, som en solid fæstning pakket ind i alt det grønne, så dagens lys i årene 1968-72 og var i næsten et halvt århundrede bosted for udviklingshæmmede. 250 beboere og 450 ansatte havde deres gang i institutionen, da den var på sit højeste.

I dag er bygningerne forlængst rømmede. Og det eneste, der bliver tilbage, som et minde om den tids betonbyggeri er sandsynligvis fælleshuset og en del af kælderen. Bygningen ligger helt fremme på den godt 15 hektar store og naturskønne grund ned mod Storebælt.

Udenfor de mange meter gult trådhegn, der indrammer første etape af byggepladsen, kan publikum fortsat nyde naturen og havet, mens Strandvænget pilles fra hinanden i fraktioner over de næste ni måneder: Jern for sig, beton for sig, malerrester for sig, asbest for sig og pcb fra vinduerne for sig - plus alt det andet for sig.