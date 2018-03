SUS Nyborg har trænerstaben for herreholdet i 2. division klar til næste sæson. John Mortensen, en af de største helte fra de gyldne håndbolddage, bliver assistent-træner.

Nyborg: Det bliver et kendt lokalt team, som skal stå i spidsen for de erfarne spillere og de mange unge talenter, som udgør truppen hos SUS Nyborg.

26-årige Mads Rydal fortsætter trænerarbejdet med holdet, som han allerede indledte fra nytår, da der blev taget afsked med den hidtidige træner Lasse Andersen. Et arbejde, som har resulteret i, at holdet slutter i den bedste halvdel af 2. division. Endvidere tilknyttes John Mortensen, 52 år, som træner for holdet.

Mads Rydal og John Mortensen har allerede i nu to sæsoner udgjort et stærk trænerteam for holdfællesskabet SUS Nyborgs U18 drenge, og har senest ført holdet helt til tops på landsplan. Således er U18-ligaholdet kvalificeret sig sammen med GOG, Skanderborg og Mors-Thy til finalestævnet om det danske mesterskab i weekenden 21. og 22. april.