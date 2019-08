Tidligere diskoteksskib i flammer på havnen i Grenaa

Klokken 11.10 torsdag indløb en alarm om brand på et skib ved kajen i Grenaa Havn.

Det viser sig, at det er det tidligere diskoteksskib M/F Broen, som igennem en del år har været den festlige og maritime ramme i Aarhus Havn.

Ifølge Local Eyes hedder færgen atter Spectrum of Scandinavia og ligger i dag til kaj i Grenaa.

Det er endnu uvist, hvor omfattende skaderne er efter branden, og om der er tilskadekomne.

Det har endnu ikke været muligt at indhente en kommentar fra indsatslederen hos Beredskab og Sikkerhed Djursland.

I 2013 var Broen et markant indslag i det odenseanske natteliv, da skibet lå ved Østre Kaj i Odense.

Dengang hed diskoteket også Spektrum Scandinavia, men i foråret 2015 blev skibet bugseret til Odense, hvor Østfynske Museer havde planer om at gøre den til museumsfærge.

Foråret 2015 blev Broen slæbt til Nyborg - og byen fik en frist på to år til at finde ud af, om der kunne laves et projekt.

Det lykkedes ikke, og i 2018 forlod den tidligere bilfærge havnen i Nyborg.