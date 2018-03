Nyborg: - Jeg synes, man kan mærke det, når man træder ind af døren. Svanedammen er blevet et hjem frem for en institution.

Nyborgs mere end 100 år gamle plejehjem, Svanedammen, havde fundet den røde løber frem mandag, hvor ældreminister Thyra Frank (LA) kom på besøg for at se, hvordan de statslige puljer forvaltes ude i virkeligheden.

Thyra Frank besøgte køkkenet, Madhuset, hun så de nye dagligstuer og køkkener og ikke mindst gangene, hvor kæmpe fotostater liver op, og hvor hver hver enkelt beboer efter eget valg har fået en personlig indgangsdør med postkasse og gadelampe.

Ministeren så virkelig ud, som om hun kunne lide det, hun så. Og der er måske ikke så mærkeligt.

Plejehjemsleder på Svanedammen, Annette Fabricius, lagde nemlig ikke skjul på, at hendes inspiration til et plejehjem, der er hjem og ikke institution, netop kommer fra Thyra Frank og plejehjemmet Lotte, som ministeren i sin tid som plejehjemsleder gjorde berømt.

- Jeg kan godt genkende lidt af Lotte i det her, sagde Thyra Frank efter det veldækkede kaffebord i plejehjemmets samlingsstue.

Og hun huskede også de møder, hun havde for omkring 16 år siden med Annette Fabricius.

Thyra Frank kommer meget rundt i landet for at se diverse plejehjem, og det er slet ikke det samme, hun ser hver gang:

- Jeg synes, det er meget forskelligt, hvad man får ud af puljemidlerne fra Folketinget. For eksempel har jeg aldrig før set det med de individuelle døre, som de har lavet her på Svanedammen, sagde Thyra Frank.

Svanedammen er blevet bygget om for to millioner kroner. De 1,4 millioner kroner til ombygningen af køkkenerne er fra en pulje, der netop havde til formål at skabe liv i plejehjemmenes køkkener og få noget af madlavningen tæt på beboerne. Indretningen af gangene er finansieret med cirka 600.000 fra en særlig pulje, som er afsat til at gøre landets plejehjem mere demens-venlige.

Stiftstidende besøgte plejehjemmet i november 2017. Læs reportagen fra det farverige plejehjem her.