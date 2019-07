Teglværksskoven bygger om

Nyborg: Hvordan kan der nogensinde blive gang i restauranten i Teglværksskoven, når ejeren har spærret indgangen med en stor hæk?

Sådan har en læser spurgt både avisen og Nyborg Kommune.

Sagen er nemlig, at ejeren af feriehuset og restauranten, Jes J. Petersen, måtte rive den omstridte mur mellem de to bygninger ned, fordi den blev kendt ulovlig. Muren blev erstattet af en høj hæk, og den blev plantet sådan, at det i dag ikke er muligt at komme ind i restauranten via den gamle indgang.

Der er imidlertid en plan: Ejeren har søgt kommunen om tilladelse til at bygge en ny handicapvenlig adgang til restauranten fra vestsiden, altså siden ud mod vejen.

Sagen er ikke afgjort endnu. Den ligger hos Kystdirektoratet, oplyser Charlotte Markvardsen, leder af byggeafdelingen på Nyborg Rådhus.