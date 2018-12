Den seneste halvanden uge har 16-årige Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein været i mediernes søgelys. Samtidig har de skulle tackle en normal hverdag med terminsprøver og tøjkriser sideløbende med truslen om, at de måske snart skal bytte den hverdag, de kender i Danmark, ud med et utrygt liv i Somalia. Stiftstidende har taget en bag om-snak med de to søstre, som oplæg til avisens Café Stiften arrangement 18. december.