Tænk ud af frost-boksen

Nyborg har med Lynfrosten en enestående mulighed for at skille sig ud og gøre noget, andre byer ikke har gjort. At bygge endnu et butikscenter, der med stor sandsynlighed vil komme til at indeholde de samme franchisebutikker, som alle andre butikscentre, er ikke anderledes og fremsynet. Vil det medføre udvikling og bosætning for Nyborg?

Slotsprojektet, UNESCO-verdensarv-ansøgningen og middelaldertænkningen trækker byen i en anden retning. Samtidigt er der med Idræts- og fritidscentret en udvikling i gang, der tiltrækker stævner og sportsudøvere.

På Lynfrosten, der er placeret ideelt i forhold til infrastruktur, idrætsfaciliteter, bymidte og slot, kan der skabes gode rammer for overnatning, der ellers som ofte foregår på byens skoler med store gener til følge. På Lynfrosten kan der kan etableres et vandrehjem, hvor lejrskoler vil være særdeles velplacerede. Erfaringer fra Ribe viser, at to år efter en skoleklasses besøg i byen, har seks af 10 elever haft deres familie med på besøg i Ribe.

Lynfrosten vil kunne rumme kommunens musikskole, børnehus og børnehaven fra Provst Hjorts vej, hvis attraktive bygninger vil kunne sælges.

Placerer man udstillinger og koncerter på Lynfrosten friholdes eksisterende sportshaller til sportslige formål.

Mange mennesker vil via aktiviteter på Lynfrosten få kendskab til Nyborg og få gode oplevelser i byen og associationer til kommunen. Måske byens erhvervsliv og store hotelvirksomheder vil indgå i et offentlig-privat partnerskab?

Kan det tænkes at Birkhovedskolen ligger bedre placeret på Lynfrosten, og de eksisterende bygninger på Svanedamsgade vil repræsentere en større værdi for andre til andre formål?

Kan vi i Nyborg tænke ud af frost-boksen og få byen ind i varmen?