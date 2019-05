Tårup fester og flager for Dannebrog

Tårup: Ifølge en gammel myte dumpede det danske nationalflag Dannebrog i 1219 ned fra himlen i Tallin under et korstog, hvor Valdemar Sejr ville banke esterne til at blive kristne.

Det er 800 år siden, og jubilæet fejres over hele landet til sommer. Ikke mindst i Tårup, hvor beboerne endda har etableret et særligt flaghejserlaug, der siden januar sørget for, at flaget ved kirken i Tårup bliver hejst på særlige mærkedagesom Danmarks befrielse, grundlovsdag og kongehusets mærkedage.

Landsbyen markerer flagjubilæet den 15. juni med et dagsprogram, der starter ved kirken klokken 15. Derefter er der gang i den dagen igennem blandt andet med flagorienteringsløb, snobrød og fælleslege og klokken 17 er der Dannebrog-orienteret andagt i kirken.

Klokken 18 er der flagfest i forsamlingshuset - naturligvis med kagekonkurrence med flaget som tema.

Tilmeldingsfristen er den 1. juni. Læs mere og tilmelding på Tårupportalen:taarupportalen.dk/portal/