Systematisk vold

Og det er hårrejsende læsning. Kvinden er blandt andet kendt skyldig i pisk med ledninger, slag med grydeske og håndgribelige om halsen.

Samtidig er der tale om hyppig og systematisk vold begået over en længere periode, og forholdene kan derfor karakteriseres som mishandling, fastslog dommeren.

Kvinden er desuden dømt for alvorlige trusler og gentagne tilfælde af ulovlig tvang. Blandt andet skal kvinden have tvunget det ene barn til at binde en af sine søskende. I et andet tilfælde blev et af børnene tvunget til at blive på toilettet efter at være kommet til skade.

Dommen lød på fængsel i et år og ni måneder. Efter afsoning vil kvinden blive udvist af landet og må ikke vende tilbage i 12 år.