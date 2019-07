Sur sommer: 1,2 millioner kroner dyre badebroer 'ude af drift'

Hun måtte i tirsdags sørge for at få lagt en kedelig besked om, at badebroen ved Hesselhuset er "ude af drift, da et brofag har revet sig løs og nu ligger på bunden" op på Nyborg Kommunes Facebookside.

Og nu er den anden - ved Hesselhuset - "ude af drift" og midlertidigt lukket for badende, efter at et af broens fag er havnet på havets bund.

Ofre for vejr og vind

For begge de to eksklusive badebroer gælder, at de er blevet ofre for vejr og vind.

Da Nyborgs byråd for godt to år siden besluttede at investere 1,2 millioner kroner i de to badebroer, blev det ellers besluttet, at "brokonstruktionernes materialer vælges ud fra, at de skal være robuste overfor det maritime miljø".

Men der er tilsyneladende grænser.

For på Fyns Badestrand har kysten forandret sig så meget, at det kun er den alleryderste del af badebroen, som lever op til det, der ellers må anses for at være et elementært krav til badebroer: At de når ud i vandet.

Og også for den nye badebro ved Hesselhuset har vejr og vind været for meget.

- Det har blæst meget med efterfølgende højvande. Og så har et af brofagene rykket sig løs, konstaterer parkformand Claus Johanson, Nyborg Kommune.

Og selv om det ikke ligefrem er badevejr for tiden, satser han dog alligevel på snart at have badebroen ved Hesselhuset klar igen.

- Vi havde en dykker i vandet i går, men vejret var for dårligt til, at vi kunne få det løsrevne brofag op igen. Men nu prøver vi igen fredag morgen, og så håber jeg, badebroen er klar igen til weekenden, siger Claus Johanson.