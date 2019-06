Nyborg Gymnasium leverer 364 nye studenter over tre dage. Onsdag skal de nyslåede studenter til fest på gymnasiet, og fredag står den på dimission og farvel i gymnasiets Multihal

Nyborg: Med huen på hovedet og favnen fuld af røde roser er Amalie Riget fra Ullerslev klar. Mobilerne skyder, og familien kan få de vigtige portrætter af en nyslået student: Både solo - og med far og mor og familie i et miks af opstillinger.

Nyborg Gymnasium står skrevet som baggrund over indgangen, som snart er lig med udgang for Amalie Riget og de øvrige 364 studenter.

Kort forinden kom Amalie Riget ud fra eksamenslokalet efter knap halvanden time i selskab med antikkens Grækenland og store tænkere som Sokrates og Platon.

- Jeg fik et 4-tal i oldtidskundskab, så det er fint. Nu glæder jeg mig til et sabbatår og til at arbejde og måske rejse. Faktisk skal jeg til jobsamtale i morgen, bemærker den 19-årige student fra STX