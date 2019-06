Strid om reklamesøjler: Konkurrenten klar til at flytte

Hvis Nyborg Kommune vil, er ejeren af en ny, 36 meter høj reklamesøjle ved Storebæltsvej klar til at rykke nogle meter, så konkurrenten ikke skal føle sig generet.

Nyborg: Politikernes beslutning om at placere en 36 meter høj reklamesøjle lige over for en tilsvarende reklamesøjle ved Storebæltsvej i Nyborg er god nok.

Men hvis en flytning af den nye reklamesøjle kan gøre konkurrenten på den anden side af vejen glad, skal det ikke komme an på det.

Det siger administrerende direktør i Rema Etablering, Jan Poulsen.

Konkurrenten på den anden side af vejen, Jacobsen Group, har som omtalt i Fyens Stiftstidende truet Nyborg Kommune med sagsanlæg og et erstatningskrav, fordi den nye reklamestander angiveligt vil skygge for udsynet fra motorvejen til lysreklamerne og firmalogoerne på den eksisterende.