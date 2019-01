Stribevis af indbrud i weekenden

Østfyn: Tyveknægte holder ikke weekend. Tværtimod har de haft endog meget travlt på Østfyn de seneste par dage, hvor især Nyborg har været hårdt plaget af indbrud. Men vi starter et andet sted, nemlig på Aunslev Kirkevej, hvor der er stjålet to fjernsyn af mærket LG samt kontanter.

Fra en lejligheden i Sprotoften er en eller flere gerningsmænd stukket af med en blå damepung af mærket Hilfiger samt en sort håndtaske med diverse personlige papirer, kontakter og en bilnøgle til en personbil af mærket Toyta. Indbruddet er sket i tidsrummet fra fredag den 18. januar klokken 23 og frem til den lørdag 19. januar klokken otte om morgenen.

I løbet af lørdagen har der også været uønsket besøg i en privat beboelse på Dyrehavevej i Nyborg, hvor tyvene skaffede sig adgang ved at bryde et vindue op på husets bagside. Med sig har de taget to styk Holmegaard Opal-lamper med orange stofledning, en hvid Holmegaard Opal-lampe med hvid ledning, en PH-lampe i hvid med orange stofledning, en orange PH 5-lampe med hvid ledning, tre styk PH-lamper samt 12 lamper i blå og en i hvid.

På Strandalléen i Nyborg blev der søndag begået endnu et indbrud mellem klokken 17 og klokken 20.30. Her har man smidt en sten gennem ruden og efterfølgende stjålet smykker. Knap så indbringende har det været for den tyv, som i sidste uge skaffede sig adgang til et kælderrum i Vestervoldgade ved at sparke en trædør ind i en boligejendom. Ifølge anmeldelsen, der blev indgivet i weekenden, bestod tyvekosterne således af 8-10 tomme opbevaringskasser.