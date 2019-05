Stribevis af indbrud: Sydlige Nyborg hårdt ramt i weekenden

NYBORG: Det har været en travl weekend for indbrudstyvene, som i løbet af weekenden har været på uønsket visit ved i alt seks boliger i Nyborg.

Det er især i det sydlige Nyborg ved området omkring Gl. Vindingevej, at tyvene har været på spil. Fire ud af de seks indbrud er således blevet begået her.

Ifølge politiets døgnrapport har fremgangsmåden i de fire boliger været den samme, hvor et koben menes at være brugt som værktøj til at få åbnet havedøre i alle fire tilfælde.

I alle fire tilfælde ligner det, at tyven har gået efter kontanter, da det ifølge døgnrapporten indtil nu er det eneste, som er blevet meldt stjålet.

På Østerøvej behøvede tyve dog ikke et koben, da de natten til lørdag klippede en lampe ned, som sad monteret ved siden af husets hoveddør.

På Violvej i det nordlige Nyborg lykkedes det et par tyve at bryde ind i en kælder. Her slap tyvene afsted med et større arsenal af spiritus, øl og sodavand.