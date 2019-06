Street marked: Europæiske fødevarer på havnekajen

Nyborg: To ristede med brød er fortsat et slagkraftigt tilbud hos Lauses Grill på havnen.

Men det lokale madtempel i fastfood har fået europæisk selskab over nogle dage.

I teltboder på Havneparken er den danske karavane af European Street Food rykket ind med et bredt udsnit af fødevarer fra den italienske støvlehæl til den finske lapmark.

På fødevaremarkedet mødes kunderne med et ciao, et bonjour eller et tervetuola. Her gør veldrejede italienske skinker fra Parma sig til i det ene telt.

Hos naboen er det franske fristelser fra Provence, som har selskab af broderier og sæbe. Og ved siden af lokker ekspedienten med de sødeste sager fra Old Britannia.

- Det er fjerde år, at jeg deltager. Og jeg har været i både Sverige og Danmark med turen. Selv bor jeg i Lecce i det sydlige Italien. Men min chef bor i Milano, hvor han skaffer de bedste oste fra hele Italien.

Fåreosten Pecorino fra Sardinien og Sicilien er nok den mest berømte, fremhæver Irina som er fra Rusland, men de seneste syv år har boet i støvlelandet.

Sådan slår den europæiske integration sine folder - også på fødevaremarkedet, som tæller omkring 20 boder og turnerer i det meste af Danmark hen over sommeren. I alt bliver det til 18 byer fra maj til september.